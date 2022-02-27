وفاة سجين محكوم بقضايا "إرهابية" في سجن الناصرية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاحد، عن وفاة سجين محكوم بقضايا "إرهابية" داخل سجن الناصرية المركزي، مبينا أن أسباب الوفاة غير معروفة حتى الآن.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه لوكالة شفق نيوز، إن "نزيلاً من اهالي محافظة الموصل ويبلغ من العمر 23 عاما محكوماً بالإعدام شنقا حتى الموت لادانته بقضايا ارهابية وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) جنوب غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، ان "سبب وفاة النزيل مجهول ولم يتم تحديده حتى الآن، حيث نقلت جثته إلى الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها".