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وفاة زوجة الرباع محمد شمس الدين متأثرة بجروحها إثر هجوم مسلح في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-08-07T08:45:10+0000
وفاة زوجة الرباع محمد شمس الدين متأثرة بجروحها إثر هجوم مسلح في كركوك

شفق نيوز/ توفيت زوجة الرباع الكوردي العراقي محمد شمس الدين يوم السبت متأثرة بالجروح التي تعرضت لها خلال الهجوم المسلح الذي طال الأسرة قبل أيام في محافظة كركوك.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "ميديا" قد توفيت اليوم بعد ان هاجم مسلحون مجهولون منزل أسرة الرباع شمس الدين قبل حوالي 10 أيام.

وهاجم مسلحون مجهولون في وقت متأخر من يوم الأربعاء 28 تموز، أسرة الرباع الكوردي العراقي محمد شمس الدين في محافظة كركوك.

وقال شمس الدين لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص عليِّ على زوجتي ميديا الطيب وأبنتي، في منطقة الفيلق في كركوك، مما تسبب بإصابة زوجتي وأبنتي.

وأضاف أن زوجته تم نقلها إلى غرفة العمليات بسبب إصابتها الخطرة، من دون الاسهاب بتفاصيل أكثر.

ومحمد شمس الدين أحد أبطال لعبة كمال الأجسام، شارك في البطولات منذ عام 2005 وفاز بما يقرب من 28 لقبا محليا.

وكان أكبر وزن تمكن من رفعه هو 505 كيلو غرامات. أما زوجته فتستطيع رفع ما يصل إلى 84 كيلوجراما.

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