وفاة "إرهابي" ومسن وشاب وسرقة منفذ مالي بحوادث متفرقة في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بتسجيل عدة حوادث أمنية بالمحافظة بينها وفاة نزيل داخل سجن "الحوت" وسرقة منفذ "كي كارد".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية عثرت على جثة رجل طاعن في السن داخل منزله بحي العرب في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، دون معرفة أسباب الوفاة، ومضى عليها أيام عدة"، مشيراً إلى "نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأضاف المصدر، أنه "في ذات السياق بقضاء سوق الشيوخ توفي شاب ثلاثيني داخل منزله نتيجة انفجار سبلت غرفته الخاصة بمنطقة الصلبة واحتراقها بالكامل".

وتابع المصدر، كما أن "مجهولين قاموا بتنفيذ عملية سطو مسلح على منفذ (كي كارد) بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، وسرقة مبلغ 16 مليون دينار عراقي وعدة أجهزة موبايل خاصة بالمكتب "، مبينا ان" الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

ولفت المصدر أيضا، إلى " وفاة نزيل داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) في الخمسينيات من عمره من أهالي العاصمة بغداد دون معرفة أسباب الوفاة"، مشيراً إلى ان" النزيل محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ".