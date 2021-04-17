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وفاة أربعة شبان وإصابة آخرين بجروح بحادث مروع بالموصل وسطو مسلح في كركوك (صورتان)

Category: أمـن

Date: 2021-04-17T04:46:39+0000
وفاة أربعة شبان وإصابة آخرين بجروح بحادث مروع بالموصل وسطو مسلح في كركوك (صورتان)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى يوم السبت بمصرع وإصابة ستة شبان بحادث سير مروّع وقع في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أربعة شبان لقوا حتفهم فيما أُصيب اثنان آخران بجروح بليغة جدا بحادث سير في شارع الغابات بالجانب الايسر في مدينة الموصل وذلك بعد أن انتهى الحادث بصعود شاحنة نقل فوق عجلتهم الصالون لتدهس كل من في داخل السيارة.

وفي حادث آخر سرق مسلحون مجهولون سيارة نوع "تويوتا هايلوكس" ومبلغ ٣٠٠٠ دولار في عملية سطو مسلح على أحد منازل قرية سقزلي على طريق ناحية شوان في كركوك، وفقا لمصدر في الشرطة المحلية.

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