سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة جندي متأثراً بجراح أصيب بها في هجوم سابق لداعش بأطراف خانقين

Category: أمـن

Date: 2021-01-05T15:43:14+0000
وفاة جندي متأثراً بجراح أصيب بها في هجوم سابق لداعش بأطراف خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بوفاة جندي متأثراً بجراح بليغة كان قد أصيب بها جراء هجوم لعناصر داعش قبل ايام عدة في اطراف خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الجندي من الفوج الثالث في لواء مغاوير عمليات ديالى، وكان قد أصيب خلال التصدي لهجوم شنه عناصر داعش على نقاط امنية للجيش في منطقة "حلوان" الواقعة بين قضاء خانقين وناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.

وشن تنظيم داعش  في الثاني من كانون الثاني الجاري هجوما على نقاط مرابطة للجيش العراقي في اطراف خانقين وخلف الهجوم قتيلاً و6 جرحى.

وتتعرض مناطق اطراف خانقين لهجمات وتعرضات أمنية منذ أكثر من عامين بسبب الفراغات الأمنية وتسلل عناصر داعش من مناطق تلال حمرين نحو حدود خانقين.

related

الخلية: مقتل واصابة عناصر بالجيش في ديالى وفتح تحقيق باغتيال امام جامع في بغداد

Date: 2019-12-16 11:00:37
الخلية: مقتل واصابة عناصر بالجيش في ديالى وفتح تحقيق باغتيال امام جامع في بغداد

اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي وداعش في ديالى

Date: 2020-08-27 20:22:42
اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي وداعش في ديالى

داعش يهاجم قرية بديالى والأهالي تستنفر مع الجيش وتصد التعرض

Date: 2020-12-30 14:11:58
داعش يهاجم قرية بديالى والأهالي تستنفر مع الجيش وتصد التعرض

مسؤول محلي يكشف اسباب عدم معالجة "أكبر" بؤرة لداعش في ديالى

Date: 2020-10-28 11:05:42
مسؤول محلي يكشف اسباب عدم معالجة "أكبر" بؤرة لداعش في ديالى

تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

Date: 2020-09-18 10:30:39
تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

اشتباكات عنيفة مسلحة بين الأهالي وداعش في جلولاء ديالى

Date: 2020-07-27 05:39:20
اشتباكات عنيفة مسلحة بين الأهالي وداعش في جلولاء ديالى

سقوط ضحايا من الجيش ومقتل عنصرين من داعش بهجومين في ديالى وكركوك

Date: 2020-04-19 23:57:37
سقوط ضحايا من الجيش ومقتل عنصرين من داعش بهجومين في ديالى وكركوك

داعش يختطف مدنيين اثنين شمال شرقي جلولاء

Date: 2020-12-30 15:50:22
داعش يختطف مدنيين اثنين شمال شرقي جلولاء