وفاة جندي متأثراً بجراح أصيب بها في هجوم سابق لداعش بأطراف خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بوفاة جندي متأثراً بجراح بليغة كان قد أصيب بها جراء هجوم لعناصر داعش قبل ايام عدة في اطراف خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الجندي من الفوج الثالث في لواء مغاوير عمليات ديالى، وكان قد أصيب خلال التصدي لهجوم شنه عناصر داعش على نقاط امنية للجيش في منطقة "حلوان" الواقعة بين قضاء خانقين وناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.

وشن تنظيم داعش في الثاني من كانون الثاني الجاري هجوما على نقاط مرابطة للجيش العراقي في اطراف خانقين وخلف الهجوم قتيلاً و6 جرحى.

وتتعرض مناطق اطراف خانقين لهجمات وتعرضات أمنية منذ أكثر من عامين بسبب الفراغات الأمنية وتسلل عناصر داعش من مناطق تلال حمرين نحو حدود خانقين.