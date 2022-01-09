وفاة جندي متأثرا بجراح بعد هجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى يوم الأحد، بوفاة جندي متأثرا بجراحه جراء هجوم لداعش استهدف نقاط أمنية للحشد والجيش في أطراف ناحية العظيم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "جنديا من الفرقة الأولى للجيش توفي متأثرا بجراحه جراء هجوم لداعش ليلة أمس استهدف نقاط للحشد والفتح الثاني من اللواء الثاني للفرقة الأولى في قرية البو بكر بين ديالى وصلاح الدين".

واضاف المصدر؛ ان "مناطق في العظيم شهدت استنفاراً أمنياً تحسبا لهجمات اخرى للتنظيم على النقاط الامنية او القرى المجاورة".

وأفاد أمر الفوج الرابع من لواء نداء ديالى فتاح العزاوي في وقت سابق، بإصابة جنديين بهجوم لداعش استهدف نقاط مرابطة في حدود ديالى وصلاح الدين فيما أسفر الهجوم أيضا عن تضرر كاميرا رصد حرارية تابعة للجيش.

وتشهد مناطق التماس بين ديالى وصلاح الدين هجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية الشاغرة والضائعة أمنيا بين قيادتي عمليات سامراء وصلاح الدين.