وفاة ثلاثيني متأثراً بجراحه نتيجة انفجار الموصل الأخير

شفق نيوز/ توفي شاب ثلاثيني اليوم الثلاثاء متأثراً بجروحه الخطرة نتيجة حادث انفجار مؤخراً في الموصل، وتمكن أمن اقليم كوردستان من اعتقال منفذ الحادث.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، الشخص الذي توفى يدعى حارث متزوج ولديه طفلة لها من العمر ثمانية أشهر، يعمل في مجال الطباعة.

وأعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان أمس الاثنين، اعتقال شخص نفذ عملية في المركز الثقافي في الموصل يوم 28 نيسان وتوجه يوم 30 نيسان الى دهوك حيث تم اعتقاله هناك.

ووقع انفجار يوم الأربعاء 28 نيسان في الموصل لم تعرف طبيعته، استهدف خزان مولدة كهرباء، مما تسبب بإصابة شخص بجروح.