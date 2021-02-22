وفاة ثاني متظاهر بالناصرية.. وجريحان بحالة حرجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الطب العدلي بمحافظة ذي قار بوفاة متظاهر ثان في أعمال العنف في الناصرية يوم الاثنين، مشيرا إلى أن متظاهرين اثنين آخرين حالتهما حرجة جراء إصابتهما بجروح بليغة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "متظاهراً ثانياً توفي متأثراً بإصابات بليغة أصيب بها خلال صدامات مع قوات الأمن في الناصرية".

وأضاف أن "متظاهرين اثنين آخرين حالتهما حرجة جراء إصابتهما بجروح بليغة".

وفي وقت سابق الاثنين، قال الناطق باسم صحة ذي قار، عمار الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "أحد المتظاهرين توفي اليوم متأثرا بجراحه فيما أصيب 5 آخرون بجروح".

وبين، أن "القوات الأمنية سجلت إصابة 12 عنصرا بجروح نتيجة الصدامات مع المتظاهرين".

ووقعت أعمال العنف أمام مبنى المحافظة حيث خرج العشرات للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار، إلا أن قوات الأمن حاولت تفريق المحتجين ما أشعل الصدامات بين الجانبين.