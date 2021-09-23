مصرع امرأتين وطفلة بحادثين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بتسجيل وفاة امرأتين وطفلة بظروف غامضة وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث دهس قرب الحي الصناعي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة أدى لمصرع امرأتين الخمسينات من عمرهن على الفور"، لافتا إلى أن " الأجهزة الأمنية اعتقلت الجاني وهو صاحب عجلة نوع النترا".

وبين المصدر، أن " طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من البدو الرحل، لقيت مصرعها على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية بظروف غامضة، حيث تم نقل جثتها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وبيان سبب الوفاة".