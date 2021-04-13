وفاة امرأة وطفل بظروف غامضة واعتقال شخص متسلح بـ41 وسيلة ابتزاز جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية عثرت على جثة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"، إن "قوة أمنية عثرت على جثة امرأة في الأربعينيات من عمرها قرب الجسر الهولندي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن " المرأة بلغ عن فقدانها قبل 10 ايام".

وتابع، أن "الجثة نقلت للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، داهمت قوة من الأمن الوطني، احد المحال التجارية بعد معلومات استخبارية بوجود شرائح هاتف غير مرخصة فيه.

وبين مصدر، أن "القوة صادرت 41 شريحة هاتف غير مرخصة تستخدم في عمليات الابتزاز والتهديد "، لافتا إلى أنه" تم اعتقال صاحب المحل واحالته إلى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معه".

وفي محافظة ميسان، انتشل مواطنون جثة طفل يبلغ من العمر سنة واحدة توفي بحادث غرق في احد قرى قضاء المشرح".