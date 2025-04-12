وفاة "المهندس بشير" تحدث تغييرات كبرى في مراكز الشرطة العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن لجاناً شكلها وزير الداخلية برئاسة ضباط رفيعي المستوى ستُجري تغييرات كبيرة في مراكز الشرطة والأقسام، على أن يُختار الضباط الجدد على أساس المهنية والنزاهة والخبرة في التحقيق.

وأشار المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذه اللجان تُعد من أكبر اللجان التي شُكلت في تاريخ وزارة الداخلية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب وفاة المهندس بشير خالد في السابع من نيسان/أبريل الجاري، نتيجة تعرضه لـ"فشل كلوي" أثناء احتجازه في أحد مراكز الشرطة ببغداد، وهي الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر تعرضه للاعتداء داخل مركز شرطة حطين، قبل أن يُنقل إلى السجن المركزي التابع لوزارة الداخلية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قد وجّه، الخميس الماضي، لجنة الأمر النيابي رقم "63" باستضافة جميع القادة والضباط المعنيين بقضية وفاة المحتجز بشير خالد، كما أوعز للجنة بتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة المجلس تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة.

وفي وقت سابق، قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إعفاء مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء خالد المحنا، من منصبه، وقرر في المقابل تكليف العميد مقداد ميري بإدارة الدائرة وتولي مهمة الناطق الرسمي باسم الوزارة.

وبحسب المصدر، فإن هذا القرار جاء على خلفية الأحداث الأخيرة المرتبطة بمقتل المهندس بشير، وما رافقها من موجة انتقادات ودعوات لإعادة النظر في آليات التواصل الرسمي للوزارة.