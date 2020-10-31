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وفاة اربعة اشخاص وإصابة جندي بحادثين في نينوى

Category: أمـن

Date: 2020-10-31T06:25:39+0000
وفاة اربعة اشخاص وإصابة جندي بحادثين في نينوى

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني وشهود عيان يوم السبت بأن أربعة اشخاص لقوا حتفهم فيما أُصيب عنصر في الجيش العراقي بحادثين منفصلين بمحافظة نينوى.

وقال الشهود لمراسل وكالة شفق نيوز، إن ثلاثة اشخاص توفوا بحادث سير مروع قرب مجمع دوميز التابع لناحية زمار غرب الموصل.

واضافوا ان الحادث كان عنيفا جداً وتسبب ايضا بسقوط عدد من الجرحى من بينهم طفل لايتجاوز عمره 10 اعوام لقي مصرعه بعد وصوله الى المستشفى ليكون بذلك عدد المتوفين بهذا الحادث اربعة  فيما لايزال هنالك مصابون بحالة خطيرة.

الى ذلك اصيب منتسب بالجيش العراقي في قضاء مخمور في ساعة متأخرة من مساء امس  برصاصة استقرت في صدره بعدما ثارت من سلاحه الرشاش اثناء محاولة تنظيفه وإعادة إدامته وهو بحالة صحية حرجة الآن، بحسب ما أفاده مصدر أمني.

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