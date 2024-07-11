وفاة احد مصابي القصف التركي في سنجار

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، عن وفاة أحد مصابي القصف التركي الذي استهدف عجلة في سنجار غرب الموصل الاثنين الماضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن احد مصابي القصف الجوي عبر طائرة تركية مسيرة استهدفت مركبة الاثنين الماضي على طريق سنجار ومجمع تلقصب توفي متأثراً بإصابته بجروح وفارق الحياة على اثرها في وقت متأخر من ليلة الخميس.

واضاف بان المتوفي بعمل مراسلاً لموقع خبري مقرب من حزب العمال الكوردستاني".

وكان مصدر امني في نينوى قد قال الاثنين الماضي ان طائرة تركية مسيرة قصفت عجلة مدنية يستقلها ثلاثة أشخاص على طريق سنجار ومجمع تلقصب ما ادى الى اصابتهم بجروح بليغة نقلوا على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج موضحاً بأن الاشخاص الثلاثة يعملون في وسيلة اعلام تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

واعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان تنفيذ طائرة مسيرة تركية قصفا استهدف عجلة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني بين تل قصب وقضاء سنجار في محافظة نينوى.