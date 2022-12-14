"وضع له السم في الطعام"..  اعتقال شخص قتل والده جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة مكافحة اجرام المثنى، جنوبي العراق، يوم الأربعاء، اعتقال شخص قام بقتل والده بعدما وضع له السم في الطعام.

وقال اعلام شرطة المثنى، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "تم أحالة أوراق تحقيقية الى شعبة مكافحة إجرام الخضر التابعة إلى قسم مكافحة الاجرام في المثنى من قبل مركز شرطة الخضر بخصوص حادثة المجنى (م. ح. ز) ، حيث تعرض الى حالة تسمم على اثرها فارق الحياة أثناء تناوله وجبة الغداء في محله الكائن في الحي الصناعي بالمحافظة".

وأضاف البيان، أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل بإشراف من قائد شرطة المثنى، وبعد اخذ الموافقات الاصولية وإفادات ذوي العلاقة والاختصاص تم القبض على المتهم (ف.م. ح)، ويدعى (ولده)"، موضحا أنه "بعد إجراء التحقيق الأصولي معه اعترف صراحة بقيامه بوضع مادة السم في وجبة الغداء الى والده".

وأشار البيان، الى توقيف المتهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، واحالته الى المحكمة المختصة.