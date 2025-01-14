"وضع الحدود مستقر".. القوات العراقية تتسلم نقطة حراسة من "قسد" غرب نينوى

شفق نيوز/ أكد النائب نايف الشمري، يوم الثلاثاء، أن القوات العراقية تسلمت نقطة حراسة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غربي نينوى، مشيراً إلى عدم وجود أي توترات على الحدود العراقية السورية وأن الوضع الأمني مستقر تماماً.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات العراقية تسلمت نقطة حراسة من قوات سوريا الديمقراطية وتم التفاهم على استلام النقطة بسلاسة، والوضع آمن جداً ولا يوجد أي تهديد أو توتر في المنطقة".

وفي تفاصيل إضافية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مصدر أمني في محافظة نينوى، أوضح أن "قوات حرس الحدود العراقية، أثناء قيامها بوضع الحواجز الكونكريتية على الحدود جنوب ناحية ربيعة، اكتشفت منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من خلال نقطة حراسة".

وأضاف المصدر أنه "في البداية، طلبت قوات حرس الحدود من قسد التراجع إلى داخل الأراضي السورية، إلا أنهم رفضوا في بادئ الأمر، لكن التفاهمات لاحقًا أدت إلى انسحابهم وتسليم المنطقة بالكامل إلى القوات العراقية".

وأكد المصدر أن "عملية تسليم النقطة تمت بشكل سلس دون أي اشتباكات، وأن التنسيق بين الطرفين أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الأمني المهم على الحدود".