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وصول وفد عسكري رفيع من بغداد إلى يثرب بعد الهجوم الدامي

Category: أمـن

Date: 2021-07-31T06:40:13+0000
وصول وفد عسكري رفيع من بغداد إلى يثرب بعد الهجوم الدامي

شفق نيوز/ وصل وفد رفيع من وزارة الدفاع وقيادة الجيش العراقي صباح اليوم السبت إلى بلدة يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين التي شهدت مساء أمس هجوما داميا على مجلس عزاء من قبل تنظيم داعش.

ووصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الامير الشمري الى ناحية يثرب يرافقه كل من معاون رئيس اركان الجيش للعمليات ومدير الاستخبارات العسكرية وكبار الضباط في العمليات المشتركة ووزارة الدفاع للاطلاع على ملابسات هجوم داعش على مجلس العزاء.

وسقط 7 ضحايا فيما أُصيب 17 آخرون في الهجوم الذي شنه مسلحون من تنظيم داعش على مجلس العزاء بالناحية المذكورة مساء أمس الجمعة، وفقا لمصادر أمنية.

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