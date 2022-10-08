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وصول لواء من الجيش العراقي الى البصرة لحفظ الأمن بالمحافظة

Category: أمـن

Date: 2022-10-08T08:11:02+0000
وصول لواء من الجيش العراقي الى البصرة لحفظ الأمن بالمحافظة

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، يوم السبت، بأن لواء من الجيش العراقي قد وصل إلى المحافظة الغنية بالنفط والتي تقع أقصى جنوبي العراق وذلك لتعزيز استقرار المحافظة وتنفيذ بعض الواجبات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللواء سيتمركز في مجمع القصور الرئاسية.

وأوضح أن هذا اللواء سيعمل بأمرة قيادة عمليات محافظة البصرة.

وشهدت محافظة البصرة التي تُعد رئة العراق الاقتصادية لما تمتلكه من خزين هائل من النفط والموانئ مخرا توترات أمنية بإنتشار المظاهر المسلحة في شوارعها.

وقد اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على لسان مقرب منه حركة عصائب اهل الحق بزعامة المنشق عن التيار قيس الخزعلي بالوقوف وراء تلك التوترات داعيا رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى بسط الأمن في المحافظة.

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