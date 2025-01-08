وصول طائرات وتفريغ حمولات.. نشاط عسكري مكثف في قاعدة عين الأسد

شفق نيوز/ أكد شهود عيان من سكان المناطق القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، يوم الأربعاء، تسجيل حركة عسكرية متزايدة خلال الأيام الأخيرة في القاعدة.

وأشار الشهود، في حديثهم لوكالة شفق نيوز، إلى وصول عدد من طائرات الشحن العسكري إلى القاعدة، حيث شوهدت وهي تنفذ عمليات تفريغ لحمولتها خلال ساعات الليل والنهار.

ووفقا للشهود، أن "النشاط العسكري تضمن تحركات مكثفة للمركبات داخل القاعدة ومحيطها، بالإضافة إلى تحليق مستمر للطائرات المسيرة في الأجواء".

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات المعنية لتوضيح طبيعة هذا النشاط، مما أثار تساؤلات بين السكان المحليين حول الأهداف المحتملة وراء هذه التحركات.

يُذكر أن قاعدة عين الأسد تُعد واحدة من أهم القواعد العسكرية التي تستخدمها القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق، وقد شهدت خلال السنوات الماضية نشاطًا مماثلًا تزامن مع تنفيذ عمليات أمنية ضد الجماعات المسلحة في المنطقة.

ولا تزال التفاصيل حول طبيعة المواد التي نُقلت عبر طائرات الشحن أو الغاية من هذه التحركات غامضة حتى اللحظة.