وصول جثامين بحارة عراقيين قضوا في المياه الدولية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بوصول جثامين البحارة العراقيين الذي قضوا خلال حريق اندلع في ساحبة بالمياه الدولية إلى السيطرة البحرية في قضاء الفاو بمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الأولية تشير الى ان جثث البحارة العراقيين متفحمة بالكامل جراء الحريق".

ويوم الأربعاء 14 تموز الجاري، أفاد مصدر مطلع، بمصرع أربعة عراقيين وشخص هندي الجنسية، نتيجة حريق في ساحبة بحرية في المياه الإقليمية.

وقال أحمد رحيم السيلاوي وهو قريب أحد الضحايا العراقيين لوكالة شفق نيوز، "بحسب المعلومات التي وردتنا، نشب حريق ساحبة بحرية اهلية لنقل النفط الاسود في المياه الإقليمية قرب الإمارات، بوفاة طاقم الساحبة وعددهم خمسة وهو أربعة عراقيين وشخص هندي الجنسية.