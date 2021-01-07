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وصول تعزيزات أمنية إلى الناصرية مع تصاعد التوتر

Category: أمـن

Date: 2021-01-07T20:21:43+0000
وصول تعزيزات أمنية إلى الناصرية مع تصاعد التوتر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بوصول تعزيزات أمنية إلى الناصرية مركز محافظة ذي قار يوم الخميس مع تصاعد التوتر في المدينة على خلفية اعتقال ناشط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تعزيزات أمنية وصلت إلى الناصرية وانتشرت في المدينة تزامناً مع احتجاجات في مناطق متفرقة".

وأضاف أن الاحتجاجات تصاعدت في المدينة على خلفية اعتقال الناشط احسان الهلالي، حيث عمد المتظاهرون إلى إغلاق طرق رئيسية بواسطة إطارات سيارات أضرمت فيها النيران. 

وأشار إلى أن "القوات الامنية تطارد المحتجين في مناطق الصالحية وسومر وتقاطع البهو في محاولة لإبعادهم عن أماكن حرق الإطارات لإخمادها".

وتعد الناصرية مركزا رئيسيا للاحتجاجات الشعبية، غير المسبوقة، المناهضة للطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية لدول الخارج وعلى رأسها إيران.

وبدأت الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ونجحت في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي، ولا تزال متواصلة على نحو محدود.

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