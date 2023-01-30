وسط وجنوب العراق.. تفكيك 3 شبكات للمخدرات من 11 تاجرا بينهم أجانب

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات يوم الاثنين، تفكيك ثلاث شبكات لتجارة وتهريب المخدرات خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات تمكنت من تنفيذ ثلاث عمليات نوعية خلال 24 ساعة الماضية، اسفرت عن القاء القبض على (11) تاجراً بالمخدرات بالجرم المشهود بينهم أجانب وسط وجنوبي البلاد".

وأضاف البيان؛ أنه "ضبطت بحوزتهم (87،750) ألف قرص من المخدرات و (34) كيلوغرام من المخدرات نوع (آفيون) وبموجب قرارات قضائية".

وأشار إلى "ايداعهم التوقيف وفق أحكام المادة (27) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".