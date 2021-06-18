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وسط أنباء بسقوط شرطي.. تجدد نزاع عشائري عنيف جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-06-18T21:03:41+0000
وسط أنباء بسقوط شرطي.. تجدد نزاع عشائري عنيف جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتجدد نزاع مسلح بين أفراد عشيرتين في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وسط أنباء عن احتمال سقوط شرطي ضحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاشتباكات تجددت في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بين عشيرتي الزرگان وال شميس". 

وأضاف أن "القوات الامنية حاولت التدخل لحل النزاع لكنها لم تستطع وعادت منسحبة، مع تضارب الأنباء بشأن سقوط أحد عناصر الشرطة ضحية متأثرا بجراح تعرض لها نتيجة إصابته بطلق ناري".

وأشار المصدر إلى أن "سبب النزاع يعود لحادث وقع مطلع الأسبوع الحالي انتهى بإصابة ومقتل 3 أشخاص بسبب الخلاف على دخول ملعب لكرة القدم".

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