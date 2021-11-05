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وسط "معركة الخضراء".. الكاظمي يجتمع مع قادة الأمن

Category: أمـن

Date: 2021-11-05T18:29:31+0000
وسط "معركة الخضراء".. الكاظمي يجتمع مع قادة الأمن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتمع مساء الجمعة مع قادة الأمن لبحث تطورات أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات على نتائج الانتخابات وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي اجتمع مع قادة الأمن في مقر قيادة العمليات المشتركة داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأضاف أن الكاظمي يتباحث مع قادة الأمن حول تطورات أعمال العنف والصدامات خلال الاحتجاجات أمام الجسر المعلق وهو إحدى بوابات المنطقة الخضراء.

ويأتي الاجتماع، بعدما أخذت الصدامات منحى "خطيراً" مساء الجمعة عبر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن أطلقت الرصاص المطاطي والحي في الهواء لإبعاد المتظاهرين من أمام بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق وسط بغداد".

وأضاف أن "عددا من المتظاهرين بدأوا بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن التي ردت بالمثل"، مشيراً إلى أن الجانبين تبادلوا إطلاق النار والقنابل الصوتية.

وأشار المصدر إلى توقف إطلاق النار من قبل الجانبين وعودة الهدوء الحذر.

ولم ترد معلومات على الفور بشأن وقوع إصابات من عدمها.

وكانت الصدامات قد تجددت مساء الجمعة بين الجانبين بعد مواجهات عنيفة خلال ساعات النهار خلفت 125 جريحا معظمهم من قوات الأمن.

ويحتج هؤلاء على نتائج الانتخابات ويقولون إنها "مفبركة"، ويطالبون بإعادة الفرز اليدوي، وهم من أنصار القوى الخاسرة بالانتخابات وعلى رأسها تحالف "الفتح" وهو مظلة سياسية لفصائل شيعية متنفذة.

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