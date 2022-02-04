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وسط أجواء حربية بامتياز.. الجيش العراقي يجري تدريبات خاصة (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-02-04T07:35:58+0000
وسط أجواء حربية بامتياز.. الجيش العراقي يجري تدريبات خاصة (صور)

شفق نيوز / يجري الجيش العراقي، تدريبات خاصة على تنفيذ الواجبات الميدانية، وذلك بالتزامن مع إجراءات التأهب والاستعداد لمواجهة أي طارئ.

ورافقت عدسة شفق نيوز، قوات الجيش العراقي، وهي تجري التدريبات العسكرية، بمشاركة مختلف الصنوف، وتضمنت تدريبات رمي ميداني وجوي، باستخدام أسلحة رشاش خفيفة ومتوسطة، وسط أجواء حربية بامتياز.

وتأتي هذه التدريبات، بالتزامن مع إعلان حالة التأهب لملاحقة فلول داعش في جميع أنحاء البلاد، امتثالاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، ثأراً لضحايا القوات الأمنية الذين سقطوا خلال الأيام القليلة الماضية.

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