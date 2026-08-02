وسط إجراءات مشددة.. نقل دفعة سجناء من بغداد إلى سجن "سوسة" الاتحادي في السليمانية

شفق نيوز - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمرور رتل أمني عبر محافظة كركوك ضمن مهمة لنقل عدد من السجناء من العاصمة بغداد إلى سجن "سوسة" الاتحادي في محافظة السليمانية، وسط إجراءات مشددة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية قادمة من بغداد دخلت محافظة كركوك ضمن رتل مكلف بنقل سجناء إلى سجن (سوسة)، ترافقها عجلات حماية لتأمين عملية النقل ومنع وقوع أي خروقات أمنية على طول الطريق"، مبيناً أن "الرتل يضم تسع مركبات مخصصة لنقل السجناء، إلى جانب عجلات حماية وإسناد، ضمن خطة أمنية أُعدت مسبقاً لضمان وصول السجناء إلى وجهتهم بأمان".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية اتخذت إجراءات احترازية على مسار الرتل، شملت تعزيز الحماية وتنظيم حركة السير في بعض المقاطع التي يمر بها، فيما جرى التنسيق بين القيادات الأمنية في المحافظات التي يعبرها الرتل حتى وصوله إلى سجن سوسة".

وأوضح المصدر أن "عملية نقل السجناء تأتي ضمن الإجراءات الدورية التي تنفذها الجهات الأمنية وإدارة السجون لنقل النزلاء بين المؤسسات الإصلاحية وفق متطلبات أمنية وإدارية، ولم تُسجل أي حوادث أو خروقات خلال مرور الرتل في محافظة كركوك".