وسط تحليق جوي مكثف.. تحركات عسكرية عراقية امريكية في الفلوجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليلة الإثنين- الثلاثاء، بحصول تحركات عسكرية داخل مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن عناصر من القوات الخاصة سوات، دخلت مدينة الفلوجة بعد منتصف الليل ترافقها عجلات امريكية نوع همر في الحي العسكري بشكل محدد.

وأضاف أن هذه التحركات رافقها تحليق مكثف للطيران العراقي والأمريكي، من دون معرفة الأسباب.

وفي هذه الأثناء، قال مراسل وكالة شفق نيوز في الأنبار، إن المسؤولين المحليين في المحافظة لا علم لديهم بتفاصيل هذه التحركات.

وأضاف أنها تتزامن مع وصول رتل عسكري امريكي من سوريا إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار.