وسط بغداد .. مقتل شخص بهجوم مسلح واعتقال اثنين من المنفذين

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، بمقتل شخص بهجوم مسلح نفذه مجهولون وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني يستقل دراجة نوع (تك تك) بالقرب من مطعم غزالة في الكرادة مما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "قوة امنية تمكنت من اعتقال اثنين من المنفذين"، مشيرا الى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".

وبيّن المصدر، أن المجنى عليه من مواليد العام 1999، والجناة اولاد عم تم نقلهما الى مركز الشرطة لغرض التحقيق.