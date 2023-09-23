وسط بغداد .. عامل بنغلاديشي يسرق آلاف الدولارات من معرض للسيارات ويلوذ بالفرار

شفق نيوز/ أفادت الشرطة المحلية، يوم السبت، بأن شخصا يحمل الجنسية البنغلاديشية أقدم على سرقة عشرات آلاف الدولارات من المكان الذي يعمل به وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، بأن عاملاً بنغلاديشياً قام بسرقة مبلغ قدره 30 الف دولار امريكي من معرض للسيارات الذي يعمل به ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة ضمن منطقة "باب الشيخ" وسط بغداد.

هذا وتم تعميم مواصفات السارق على دوريات الشرطة لإلقاء القبض عليه، وفقا للمصدر ذاته.

في غضون ذلك القت الشرطة الاتحادية، القبض على عدد من المتهمين بنزاع عشائري ادى الى مقتل وإصابة 6 أشخاص في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه إثر نزاع عشائري مسلح أدى الى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في مدينة الصدر منطقة "الدسيم"، ألقت قواتها القبض على 14 متهما بالحادث مع ضبط 5 بندقية مختلفة غير مرخصة.

ووفقا للبيان، فإنه تمت إحالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة .