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وسط بغداد.. زخم مروري جراء إغلاق جسر الجمهورية

Category: أمـن

Date: 2021-11-12T16:50:49+0000
وسط بغداد.. زخم مروري جراء إغلاق جسر الجمهورية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن وسط العاصمة بغداد يشهد زخماً مرورياً مساء يوم الجمعة جراء إغلاق جسر الجمهورية بسبب الحركة الاحتجاجية لأنصار القوى والفصائل المعارضة لنتائج الانتخابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منطقة الصالحية وجسر السنك يشهدان زخما مروريا مع استمرار إغلاق جسر الجمهورية أمام حركة السيارات.

وفق وقت سابق الجمعة، جرى إغلاق جسر الجمهورية أمام حركة السيارات عندما توجه مئات المعتصمين من أنصار القوى والفصائل المعارضة لنتائج الانتخابات صوب بوابة الخضراء عند مبنى وزارة التخطيط القريبة من جسر الجمهورية.

ويعتصم المئات قرب وزارة التخطيط منذ نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بإعادة فرز أصوات الانتخابات يدويا، معتبرين بأنها "مفبركة" و"مزورة".

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