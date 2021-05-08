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وسط بغداد.. الدفاع المدني يخمد حريقاً بمعمل يحتوي على اسطوانات أوكسجين

Category: أمـن

Date: 2021-05-08T13:41:16+0000
وسط بغداد.. الدفاع المدني يخمد حريقاً بمعمل يحتوي على اسطوانات أوكسجين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، عن إخماد حريق اندلع داخل معمل يحتوي على اسطوانات أوكسجين وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل معمل للأعمال الحديدية ومكائن التخريم (CNC) بمساحة 300 متر مشيد من ألواح الچينكو يحتوي على كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين للاستخدام الصناعي في منطقة باب المعظم وسط بغداد".

وأوضحت أن "فرقها طوقت النيران وابعدت خطر عن أسطوانات الأوكسجين تحسباً لإنفجارها بفعل الحرارة، واخمدت الحادث بعد تنفيذها عمليات الاقتحام المباشر وأنهت الحريق بوقت قياسي حال دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

ولفتت إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل نقطة كهربائية اشتعلت النيران بادئ الأمر".

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