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وزير زراعة داعش بقبضة الاستخبارات العراقية والطائرات تدك مقار التنظيم بكركوك

Category: أمـن

Date: 2021-09-22T07:58:32+0000
وزير زراعة داعش بقبضة الاستخبارات العراقية والطائرات تدك مقار التنظيم بكركوك

شفق نيوز/ أفادت مديرية الإستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية يوم الأربعاء بالقاء القبض على وزير الزراعة في تنظيم داعش وذلك في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة وبكمين محكم لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت على اثرها المفارز المذكورة من الاطاحة باحد الارهابيين المهمين في منطقة "البو فراج" بالرمادي".

وأوضح البيان أن هذا الإرهابي كان يشغل منصب ما يسمى بـ(وزير الزراعة) في تنظيم داعش، والذي فر هاربا خارج المحافظة اثناء معارك التحرير ليعود اليها مؤخرا ويقع في قبضة رجال الاستخبارات العسكرية بوقت قياسي .

وتابع البيان أن المعتقل من المطلوبين البارزين للقضاء بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وعلى صعيد مواز قالت خلية الاعلام الأمني في بيان، إن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت ثلاث ضربات مدمرة في وادي شاي ضمن قاطع عمليات كركوك، بواسطة طائرات السوخوي 25.

وأشارت الخلية إلى أن هذه الضربات استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين ، فيما نفذت طائرات الـ F_16 ضربات أخرى، اجهزت فيها على ما تبقى من هذه الأوكار، وقد شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد واصوات انفجرات مدوية في المكان.

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