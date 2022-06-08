وزير داخلية كوردستان: نحن على اتصال مع بغداد لمعرفة مصدر هجوم اربيل

شفق نيوز/ قال وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، مساء الاربعاء، إنه على اتصال مع الحكومة الاتحادية في بغداد لمعرفة مصدر الهجوم الذي استهدف مدينة اربيل عبر طائرة مسيرة مفخخة.

وأضاف احمد في تصريحات ادلى بها خلال زيارته المصابين جراء الهجوم في احدى مستشفيات اربيل: "للاسف الجماعات الخارجة عن القانون مثل العديد من المرات السابقة تستهدف اربيل مرة اخرى بطائرة مسيرة مفخخة"، مبيناً أنه "نجم عن الانفجار اصابة ثلاثة اشخاص ، اصابة واحد منهم إصابته خطيرة".

وبين أحمد أن "المؤسسات الامنية بدأت بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث"، موضحاً "نحن على اتصال مع الحكومة الاتحادية لمعرفة مصدر الهجوم والعمل على عدم تكرارها".

وقال ايضاً إن "رئيس حكومة اقليم كوردستان اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وبحث معه الوضع الامني".

وفي وقت سابق، قال الكاظمي خلال اتصال مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني إن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة".

فيما أكد مسرور بارزاني على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.

وأفاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، مساء الاربعاء، بأن الانفجار الذي سمع دويه شمالي اربيل نجم عن طائرة مسيرة مفخخة واسفر سقوطها عن اصابات.

وقال الجهاز في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن طائرة بدون طيار مفخخة هاجمت عند الساعة 9:30 مساء من اليوم، طريق أربيل – بيرمام، شمالي محافظة اربيل.

وأوضح أن انفجار الطائرة (الدرون) أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار بعدة سيارات مدنية ومحل مأكولات.