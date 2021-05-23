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وزير الدفاع يأمل رفع قدرات الجيش والدنمارك تؤكد التزامها بدعم العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-23T10:12:13+0000
وزير الدفاع يأمل رفع قدرات الجيش والدنمارك تؤكد التزامها بدعم العراق

شفق نيوز/ اعرب وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، يوم الاحد، عن أمله برفع قدرات الجيش العراقي من خلال التعاون والتدريب مع بعثة الناتو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير عناد استقبل وفي مراسيم استقبال رسمية أجريت في مقر وزارة الدفاع وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، وتم عقد لقاءٍ مشترك بين الطرفين حضره كبار الضباط والقادة في وزارة الدفاع".

وقال وزير الدفاع العراقي خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الدنماركية، إنه "من خلال هذا اللقاء المشترك تسعى وزارة الدفاع الى إدامة العلاقات الثنائية بين العراق والدنمارك خاصة فيما يتعلق بالتدريب، لاسيما وان الدنمارك تقود الآن بعثة الناتو في العراق".

واضاف، "نطمح ان ينتج خلال فترة قيادة الدنمارك لحلف الناتو ما يخدم المؤسسة العسكرية العراقية ويساهم في تطوير قدرات الجيش من خلال برامج التدريب المتطورة التي تساهم في رفع قدرة الجيش العراقي".

وقدم وزير الدفاع العراقي شكره وتقديره الى دولة الدنمارك لمشاركتها ضمن قوات التحالف الدولي مع العراق في محاربة إرهابيي داعش والتي اسهمت في طردهم من الأراضي العراقية".

من جانبها قالت وزيرة الدفاع الدنماركية، إنه "تم خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك مع وزير الدفاع العراقي لمحاربة إرهابيي داعش مؤكدة ان حكومة الدنمارك تطمح الى استمرار هذا وانها ملزمة بدعم العراق حسب حاجة وتطلعات العراق وفق القوانين العراقية".

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