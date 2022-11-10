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وزير الدفاع يوقف التنقلات إلى ما بعد ترقيات 2023 (وثيقة)

Category: أمـن

Date: 2022-11-10T19:19:40+0000
وزير الدفاع يوقف التنقلات إلى ما بعد ترقيات 2023 (وثيقة)

شفق نيوز / وجه وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، يوم الخميس، بإيقاف التنقلات للضباط والمراتب والموظفين المدنيين في الوزارة، إلى ما بعد موعد الترقية، في كانون الثاني ٢٠٢٣.

ويصادف يوم 6 كانون الثاني في العراق، من كل عام، عيد الجيش، والذي يشهد كما جرت العادة، ترقية الضباط والمراتب حسب الاستحقاق وقانون الخدمة العسكرية.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، صادرة عن وزارة الدفاع، وبإمضاء أمين السر العام للوزارة، الفريق الركن رعد الطائي، أن "وزير الدفاع وجه بإيقاف التنقلات للضباط والمراتب والموظفين المدنيين، إلى ما بعد موعد الترقية، في كانون الثاني ٢٠٢٣".

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