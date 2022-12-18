وزير الدفاع يوجه بتطبيق نظام البديل في قواطع العمليات ووحدات المقر العام كافة

شفق نيوز/ وجّه وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، يوم الأحد، بتطبيق نظام البديل في قواطع العمليات ووحدات المقر العام كافة تباعاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، ان هناك مداولة مستمرة مع رئيس أركان الجيش والقادة والآمرين لاتخاذ أفضل الخطوات لتحسين الأرزاق والوضع الإداري للمقاتلين.

وأعلن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ياسر إسكندر وتوت في بيان مقتضب، أمس السبت، أن رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير يار الله وجّه بالعمل بنظام البديل لمقر قيادة عمليات نينوى فرقة 16 ابتداءً من يوم السبت المقبل.

و"نظام البديل" هو نظام إجازات يتبعه الجيش، فإذا كانت الوحدة العسكرية تعدادها 40 جندياً، فإن 20 منهم يقضون إجازة 10 أو 15 يوما، قبل أن يلتحقوا مجدداً ويذهب زملاؤهم لقضاء الإجازة وهكذا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد أصدر قرارا بإيقاف العمل بنظام البديل بهدف كشف "الجنود الفضائيين" أي الوهميين في الجيش العراقي وبقية أصناف القوات المسلحة.