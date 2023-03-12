وزير الدفاع يوافق على إعادة العمل بـ"نظام البديل" لمنتسبي الجيش العراقي

شفق نيوز/ وافق وزير الدفاع ثابت العباسي، يوم الاحد، على إعادة العمل بنظام البديل لجميع الفرق العسكرية في الجيش العراقي.

وذكر بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن العباسي وافق على إعادة العمل بنظام البديل لجميع الفرق العسكرية تباعا، شريطة مراعاة الحالة الأمنية ضمن قواطع المسؤولية.

وتعتمد المؤسسات العسكرية العراقية نظاميّ دوام في وحداتها هما نظام الإجازة الدورية، ونظام البديل ويتمثل بأن يستمر الجندي أو الشرطي وغيرهما في الدوام لمدة محددة من الأيام ومن ثم يتمتع بإجازة بقدر الأيام التي دوامها في وحدته بعد أن يتسلم زميله الدوام.