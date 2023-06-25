وزير الدفاع يعلن خطة للمباشرة لإستقبال المفسوخة عقودهم وتوزيعهم على وجبتين

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع ثابت العباسي، يوم الأحد، وضع خطة للمباشرة باستقبال المفسوخة عقودهم وتوزيعهم على وجبتين.

وقال العباسي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ومتابعتنا المستمرة لملف المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع، نعلن اليوم عن وضع خطة للمباشرة باستقبال ابنائنا من الجيش العراقي المفسوخة عقودهم وتوزيعهم الى وجبتين، والبالغ عددهم أكثر من 37 ألفاً".

وأضاف، "منذ تسنمنا المنصب في وزارة الدفاع عملنا مع رئيس أركان الجيش على متابعة ملف المفسوخة عقودهم ووضعه من الأولويات لدينا".