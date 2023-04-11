وزير الدفاع يعزل قائداً عسكرياً من منصبه بسبب التقصير

شفق نيوز/ أصدر وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، يوم الثلاثاء، أمراً بعزل أحد القادة العسكريين من منصبه بسبب تقصيره في أداء واجباته.

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العباسي "وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق آمر الفوج الثاني من لواء المشاة الثالث والعشرين في الفرقة السادسة، وعزله من منصبه وإحالته إلى الأمرة لتقصيره في تأمين متطلبات مقاتلي الفوج أعلاه".

وأكد الوزير أنه "على كل قائد أن يكون أباً لجنوده وأن يضع نصب عينيه أن حقوق المقاتل أمانة في عنقه".