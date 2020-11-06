وزير الدفاع العراقي يصل الى فرنسا

شفق نيوز/ وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون يوم الجمعة الى فرنسا، حيث جرت مراسم استقبال له وللوفد الذي يرافقه من قبل وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم ان هذه الزيارة تهدف إلى تقوية أواصر التعاون بين العراق وفرنسا في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، وبحث التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ولاسيما فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية.

وبحث الوفد العراقي برئاسة الوزير مع الجانب الفرنسي القضايا المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها، بحسب البيان.

وتأتي هذه الزيارة عقب الجولة التي اجراها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى اوربا في شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي والتي شملت فرنسا، وبريطانيا، والمانيا.