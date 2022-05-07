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وزير الدفاع يرأس وفداً عسكرياً رفيعاً إلى صلاح الدين (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-05-07T08:26:08+0000
وزير الدفاع يرأس وفداً عسكرياً رفيعاً إلى صلاح الدين (صور)

شفق نيوز / وصل وفد عسكري رفيع برئاسة وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، يوم السبت، إلى صلاح الدين، لتفقد ومتابعة سير العمليات والوضع الأمني في المحافظة.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "وزير الدفاع يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد القوات البرية، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وعدد كبير من القادة والضباط بالوزارة، تجولوا في محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "الزيارة جاءت لتفقد قيادة عمليات صلاح الدين، إضافة إلى الاطلاع بشكل مفصل على سير العمليات ومتابعة الوضع الأمني في المحافظة"، مبيناً أن وزير الدفاع "عقد فور وصوله الى قيادة عمليات صلاح الدين اجتماعاً مع جميع القادة الأمنين في القيادة للاطلاع على الوضع الامني وتقديم ايجازاً مفصل عما يجري في قيادة عمليات صلاح الدين.

وكان وزير الدفاع، قد أجرى الخميس الماضي، زيارة إلى محافظة نينوى، وعقد اجتماعا مع القيادات العسكرية في مقر قيادة العمليات، وآخراً جنوب الموصل، قبل أن يجري جولة تفقدية للقطعات العسكرية في ناحية الشورة جنوبي المدينة.

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