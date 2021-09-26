وزير الدفاع وبعثة الناتو يبحثان الملف الامني العراقي

شفق نيوز/ بحث وزير الدفاع جمعة عناد، يوم الأحد، تطوير القدرات التدريبية للقوات العراقية وتعزيز التعاون مع بعثة الناتو في العراق.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ورد لوكالة شفق نيوز، ان عناد استقبل في مكتبه ببغداد قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق مايكل لوليسغارد، وعدداً من مستشاري البعثة، للتباحث في الشأن الأمني.

وبين ان الجانبين تبادلا وجهات النظر وسبل التعاون المشترك وتطوير القدرات التدريبية من خلال تواجد بعثة الناتو في البلاد.

واشار الى ان عددا من كبار الضباط في وزارة الدفاع العراقية حضروا الاجتماع.