وزير الدفاع لشفق نيوز: السوداني يأمر بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة

شفق نيوز/ كشف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، يوم الأربعاء، عن صدور أمر بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة.

وقال العباسي لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بإلغاء التدقيق الامني في المناطق المحررة بشكل فوري".

وكان مجلس الأمن الوطني برئاسة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الاسبق قرر يوم الخميس (26 / 12 / 2019) إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم، إن "مجلس الأمن الوطني قرر بجلسته الـ19 اليوم، إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة باستثناء النازحين في المخيمات".