وزير الدفاع الإيطالي يصل بغداد

شفق نيوز/ وصل وزير الدفاع الإيطالي كويدو كروسيتو، يوم السبت، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية الى العراق.

واستقبل وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، بمقر الوزارة في بغداد، نظيره الإيطالي و سفير البلاد لدى العراق نيكولو فونتانا، والوفد المرافق لهما.

وجرت مراسم استقبال رسمية للضيف، عزف خلالها السلام الجمهوري لجمهوريتي إيطاليا والعراق، وفقا لبيان صادر عن الدفاع العراقية.

وخلال اللقاء الذي جمع الجانبين صمّن جهود إيطاليا ودورها الكبير من خلال الخبراء والمدربين الإيطاليين الموجودين ضمن بعثة حلف الناتو ودعمهم للعراق من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي أُقيمت لكوادر وزارة الدفاع داخل وخارج العراق.

هذا وتباحث الطرفان خلال اجتماع موسع حضره عدد من كبار القادة والضباط في الوزارة سبل تطوير العلاقات المستقبلية بين العراق وجمهورية إيطاليا، فضلاً عن سعي البلدين إلى فتح سبل التعاون المشتركة في المستقبل.