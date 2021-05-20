وزير الدفاع العراقي يصل إلى كركوك لتنفيذ اتفاق بين بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد إلى كركوك، يوم الخميس، للاجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عناد سيجتمع مع غرفة عمليات وقوات البيشمركة بحضور مسؤولي الأمن في المحافظة.

وأضاف أن والاجتماع سيكون في مقر قيادة المتقدم، ويهدف لتشكيل غرف عمليات مشتركة بناء على اتفاقيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وتعمل بغداد وكوردستان على تفعيل عمل 4 غرف عمليات مشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة في مناطق بمحافظات كركوك وديالى ونينوى.

ويأتي ذلك من أجل ضبط الأمن في المناطق المتنازع عليها.