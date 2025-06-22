وزير الدفاع العراقي: نتابع التطورات الإقليمية والرد سيكون حازماً إذا استدعى الأمر

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، يوم الأحد، متابعة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن رد العراق سيكون حازماً إذا استدعى الأمر.

وقال العباسي، خلال كلمة له اثناء زيارته للفرقة المدرعة التاسعة، وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يمتلك قوة عسكرية منظمة ومهنية، قادرة على حماية البلاد من أي تهديد خارجي أو داخلي".

وأضاف العباسي، أن "العراق وضع الخطط لتجهيز القوات المسلحة بأحدث التقنيات مع الاستمرار بالتدريب والتعاون مع مؤسسات عالمية لتطوير القدرات الدفاعية بما يتلائم مع حماية السيادة"، مبيناً أن "التحديث المستمر للخطط الدفاعية يعكس مدى استعداد القوات لمواجهة أي طارئ".

وتابع الوزير، حديثه قائلاً: "جيشنا جيش وطني، لا يتبع لحزب ولا طائفة ولا قومية، بل هو درع لكل العراقيين بكل أطيافهم ومكوناتهم"، مؤكداً أن "المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وأن الحفاظ على أمن العراق واستقلاله هو هدفنا الأعلى".

وأوضح أنه "يتابع التطورات الإقليمية بدقة، والعراق يتعامل مع أي تهديد بحكمة وهدوء، ولكن بحزم إذا استدعى الأمر والسياسة الدفاعية قائمة على احترام السيادة ورفض أي تدخل خارجي"، مستطرداً بالقول: "نعمل على التوسع والتنويع في مجال التدريب والتسليح، لكن دون المساس بسيادتنا أو استقلال قرارنا العسكري".