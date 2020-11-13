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وزير الدفاع العراقي في إيران غداً وطهران تعلن أهداف الزيارة

Category: أمـن

Date: 2020-11-13T14:49:47+0000
وزير الدفاع العراقي في إيران غداً وطهران تعلن أهداف الزيارة

شفق نيوز/ يزور وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، يوم غد السبت، العاصمة الايرانية طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع نظيره الإيراني.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن "وزير الدفاع العراقي سيصل طهران غدا السبت تلبية لدعوة رسمية لوزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، العميد أمير حاتمي، وسيلتقي بالإضافة إلى لقائه مع نظيره الإيراني عددا من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الايرانيين".

ولفتت إلى أن "تنمية التعاون الدفاعي والعسكري و تعزيزه من أهداف زيارة وزير الدفاع العراقي إلى إيران".

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