وزير الدفاع العراقي: سنعزز قدراتنا لمواجهة "أعداء الاستقلال" بالتعاون مع إيران

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، يوم الاثنين، إن بلاده تسعى لتعزيز قدرات قواتها المسلحة لمواجهة ما أسماهم "أعداء الاستقلال والأمن" من خلال تنمية التعاون الثنائي مع إيران، وذلك خلال لقائه مسؤول رفيع في الحرس الثوري الايراني.

ونقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية عن عناد خلال لقائه قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة قوله ، إن "العراق لن ينسى مطلقا الدعم الاخوي الذي قدمته الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق في مواجهة داعش".

وأعرب عناد عن "أمله بتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية في مواجهة اعداء الاستقلال والامن والاستقرار، من خلال تنمية التعاون الثنائي".

من جانبه قال زادة، إن "انتقام إيران لقائد فيلق القدس قاسم سليماني من أميركا حتمي ومؤكد"، مضيفا ان "الشعبين الايراني والعراقي لن ينسيا مطلقا ان اميركا اغتالت سليماني خلال حلوله ضيفا على العراق".

وأعرب المسؤول الإيراني خلال زيارة وزير الدفاع العراقي والوفد العسكري الرفيع المرافق له الى معرض انجازات القوة الجوفضائية للحرس الثوري، عن "سروره لزيارة الوفد العراقي رفيع المستوى الى ايران وتفقده لمعرض انجازات وقدرات القوة الجوفضائية".

وأشار الى "اهمية تنمية التعاون الدفاعي والتدريبي وتبادل التجارب بين البلدين، ولفت الى ضرورة الانتباه الى استراتيجيات اعداء الامة الاسلامية ومخططاتهم خاصة الادارة الاميركية الارهابية للمنطقة وخاصة العراق، مضيفا، أن "اميركا كانت دوما بصدد السيطرة على آبار نفط العراق وتقسيمه وبث التفرقة بين الشعب والمسؤولين في هذا البلد".

ووصف العميد حاجي زادة التعاون التدريبي والميداني والاستشاري بين الحرس الثوري والجيش العراقي خلال فترة محاربة داعش والارهاب التكفيري بأنه مصيري وهام، وصرح، أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية صديق للعراق في الاوقات الصعبة، وهي تؤمن دوما بوحدة هذا البلد وزيادة قوته".