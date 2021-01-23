وزير الدفاع الامريكي يهاتف أمين عام الناتو ويبحثان قضايا العراق وأفغانستان

شفق نيوز/ أجرى وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن بعد تسلمه مهام عمله، إتصالاً هاتفيا يوم السبت مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ.

وقالت وزار الدفاع الامريكية في بيان اليوم، ان الجانبين ناقشا أهمية الوضع الراهن، ولاسيما مسألة الحفاظ على موقف دفاع واحتواء قوي للناتو واستمرار المهام في أفغانستان والعراق.

ووافق مجلس الشيوخ الامريكي، يوم الجمعة، على تعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع، ليكون ثاني مرشح من قبل الرئيس الجديد جو بايدن للحكومة تتم المصادقة على تعيينه، وأول أميركي من أصول إفريقية يتولى المنصب.