وزير الداخلية يأمر بنقل ضباط وموظفين مدنيين إلى دوائر قتالية (وثيقة)

شفق نيوز/ أمر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، بنقل ضباط ومراتب وموظفين مدنيين من مقار الوكالات والقيادات إلى الدوائر القتالية لسد النقص الحاصل فيها.

وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب الوزير وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشمري وجه بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية 7 ضباط برتبة لواء مهمتها تقليص الموارد البشرية من الضباط والمراتب والموظفين المدنيين العاملين في مقرات الوكالات والقيادات والمديريات بنسبة 25% لسد النقص الحاصل في الدوائر القتالية والتحقيقية".

وشدد الوزير بحسب الوثيقة على أن تنجز اللجنة مهامها خلال 15 يوماً.