وزير الداخلية يأمر بتوزيع قطع أسلحة لمنتسبي نينوى كافة

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، بصرف 20 ألف جواز لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في نينوى، فيما أمر بتوزيع قطع أسلحة على جميع منتسبي مفاصل وتشكيلات الوزارة في المحافظة.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية يجريها وزير الداخلية، في محافظة نينوى، منذ مساء أمس الأربعاء، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واطلع الشمري، خلال الزيارة، على العمل في مديرية احوال نينوى، واستمع الى أهم الاحتياجات والطلبات، كما التقى بعدد من المواطنين والمراجعين، وشدد على ضرورة تلبية احتياجاتهم وطلباتهم وتبسيط الإجراءات، بحسب البيان.

إلى ذلك، تفقد الشمري، مديرية مرور نينوى، وأجرى جولة في هذه المديرية والتقى بعدد من المواطنين، ووجه بتلبية مناشداتهم وطلباتهم وفق السياقات المعتمدة، مشددا على ضرورة "قيام مفارز المرور بواجباتها والمهام المكلفة بها، وتطبيق القانون على الجميع، ومحاسبة المخالفين".

وعلى هامش الزيارة، افتتح وزير الداخلية العراقي، مجمع مرور الشلالات لتسجيل المركبات وفحصها، وفقاً للبيان.

وفي محطة أخرى، تفقد الشمري، مديرية التدريب والتأهيل، وتجول في أقسامها وشعبها، واطلع على أهم ما تقوم به من واجبات ومهام تدريبية، مشيدا بـ"حرص قائد شرطة نينوى في رفع مستوى التدريب داخل هذه المديرية، والاهتمام بالقيافة العسكرية.

والتقى وزير الداخلية، على هامش الزيارة، بعدد من المنتسبين والمتدربين، وثمن حرصهم على مواصلة التدريب، واصفاً إياهم بأنهم "سند وزارة الداخلية، والواجهة الحقيقية لأبناء محافظة نينوى".